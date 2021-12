„PNRR functioneaza ca un tot unitar, nu functioneaza cum sunt fondurile europene clasice, ca daca un proiect se blocheaza, celelalte merg, pentru ca nu au nicio legatura cu acel proiect. Tocmai de aceea, in 2023 poti sa ajustezi anumite investitii pe care le ai de facut prin PNRR. Adica poti sa verifici, atunci e un moment in care putem verifica daca anumite proiecte sunt intarziate si putem sa ajustam anumite proiecte de investitii. Dar va spun, nu se poate – ca sa mai oprim un fake news – negocia nimic acum, doar ce am negociat, Doamne fereste! In 28 octombrie a fost ECOFIN-ul in care a fost…