Vîlceanu își anunță demisia Considerat mana dreapta a lui Florin Cițu, Dan Vilceanu a anunțat vineri ca va demisiona din funcția de secretar general al PNL sambata, dupa ședința Biroului Executiv (BEx) convocata de Cițu pentru ora 12.00. Vilceanu a facut acest anunț, vineri, la sediul PNL, dupa ședința BEx, considerata de Cițu nestatutara, la care 45 de lideri […] The post Vilceanu iși anunța demisia appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE Biroul Executiv al PNL anunța, vineri, intr-un comunicat de presa, ca a luat la cunoștința de convocarea extraordinara a Consiliului Național pentru duminica, 3 aprilie, de la ora 12.00. Ședința convocata sambata de Florin Cițu ramane fara obiect. „Biroul Executiv al Partidului Național Liberal,…

- Considerat mana dreapta a lui Florin Cițu, Dan Vilceanu a anunțat vineri ca va demisiona din funcția de secretar general al PNL sambata, dupa ședința Biroului Executiv (BEx) convocata de Cițu pentru ora 12.00. Vilceanu a facut acest anunț, vineri, la sediul PNL, dupa ședința BEx, considerata de Cițu…

- Nu mai puțin de 39 de filiale ale PNL au convocat, vineri, de la ora 14.00, o ședința a Biroului Executiv al partidului. Cu unanimitate (45 de membrii prezenți din 45) au decis ca, duminica, de la ora 14.00, la Palatul Parlamentului sa aiba loc ședința Consiliului Național, forul care poate hotari organizarea…

- Ședința conducerii PNL de la Vila Lac s-a incheiat dupa aproximativ doua ore de discuții, in care prim-vicepreședinții partidului i-au cerut lui Florin Cițu demisia din funcția de președinte al partidului. Cițu a ramas apoi in sediu și și-a organizat petrecerea de ziua lui. El implinește, pe 1 aprilie,…

- Zeci de lideri PNL pregatesc demiterea lui Florin Citu de la președinția partidului, pe fondul nemultumirilor legate de relatia acestuia cu cei de la PSD, care tensioneaza atmosfera in coalitie, dar si de faptul ca liderul liberal nu comunica cu liderii judeteni si cu primarii partidului, susțin surse…

- Ședința coaliției de guvernare de marți se ține la sediul Guvernului și avea, ca principala tema de discuție, propunerea de masuri pentru criza energetica, soluțiile urmand a fi prezentate de ministrul Energiei, Virgil Popescu. Numai ca ministrul Popescu este plecat din țara la un summit pe energie,…

- Premierul Nicolae Ciuca s-a enervat, in ședința de guvern de miercuri, pe care a convocat-o ca sa indrepte eroarea aparuta in Ordonanța facturilor, adoptata marți de Executiv. Conform unor surse politice, prim-ministrul a cerut o ședința de urgența a coaliției, chiar miercuri seara, pentru a discuta…

- Purtatorul de cuvant al PNL Ionut Stroe a anuntat, marti seara, ca, in sedinta Biroului Politic Național al partidului, a fost stabilita componența comisiei de negociere care va dialoga cu ALDE, in vederea unei fuziuni. Comisia va fi condusa de Dan Vilceanu. „S-a stabilit astazi (marți – n.r.) in sedinta…