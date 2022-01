Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Fondurilor Europene, Dan Vilceanu, a declarat vineri, 21 ianuarie, la Digi24, ca in Romania exista o grava problema a fortei de munca, pentru contracararea careia s-a ajuns la aprobarea unui contingent de 100.000 de lucratori straini. „Forta de munca este o problema in Romania, ganditi-va ca…

- Nemții au probleme mari din cauza lipsei forței de munca și inca de ani buni. Acum, noul guvern de coaliție al Germaniei dorește sa atraga 400.000 de lucratori calificați din strainatate in fiecare an pentru a rezolva in același timp dezechilibrul demografic, dar și deficitul de forța de munca in sectoare…

- Speranta de viata in Romania a scazut semnificativ, in contextul pandemiei de COVID-19, si ramane cu mult sub media inregistrata la nivelul Uniunii Europene. Astfel, conform unui raport al Comisiei Europene privind situatia sanatatii in Romania, speranta de viata in Romania este cu aproape sase ani…

- Ministrul Fondurilor Europene, Dan Vilceanu, a explicat duminica pe B1 TV, la emisiunea „Dosar de politician”, ca obiectivul privind scoaterea din operare a unor capacitați de producție a energiei electrice pe baza de carbune in Romania, necesar pentru accesarea banilor din PNRR a fost atins. „Este…

- Mircea Hava, eurodeputat PNL: Digitalizarea ne obliga sa avem un internet sigur, iar UE va avea o legislație care sa ne protejeze Mircea Hava, eurodeputat PNL: Digitalizarea ne obliga sa avem un internet sigur, iar UE va avea o legislație care sa ne protejeze Chiar daca mai anevoios, cu pasul marunt…

- Chiar daca mai anevoios, cu pasul marunt al administrației romanești, vom trece și noi la ceea ce se numește digitalizare, la acel mod de viața in care internetul, programele și aplicațiile existente și viitoare ne vor ușura modul in care interacționam, modul in care instituțiile funcționeaza, modul…

- Cu fiecare zi care trece din acest coșmar numit pandemia de COVID - 19, este tot mai evident ca sistemul sanitar din Romania nu poate face fața singur unei crize sanitare de amploare fara un sprijin puternic din partea Uniunii Europene. Aceasta evidența se tot repeta de cațiva ani. Știm asta de la tragedia…

- Rodica Paraschiv Deputat PSD Prahova Paradoxal, Romania este nu numai principalul exportator de forța de munca in domeniul construcțiilor la nivelul Uniunii Europene, ci și importator de forța de munca, in același sector de activitate! Cum a ajuns țara noastra intr-o astfel de situație? Simplu: oferta…