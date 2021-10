Stiri pe aceeasi tema

- ,,Incercam sa gasim solutii, dar va garantez ca nu se va ajunge sa nu fie platite salariile. (...) Am alocat 118 milioane la metrou la rectificarea bugetara. A fost un blocaj, pentru ca eu cand am venit la Ministerul Transporturilor nu aveam buget la Metrorex, nici macar nu era in dezbatere publica.…

- In ultimii ani au tot fost probleme la uzinele Dacia. In 2019 spre exemplu, sindicatele au amenințat ca vor intra in greva generala daca nu sunt indeplinite cerințele salariale.Ce salariu are un angajat la uzinele Dacia din Mioveni cu tot cu bonusuri și sporturi in momentul de fața? In urma protestului…

- Ministrul demisionar al Transporturilor, Catalin Drula, a lansat un nou atac la adresa premierului Florin Cițu, la conferința de presa in care și-a facut bilanțul. El a spus ca premierul „e terminat politic” și „incapabil sa ințeleaga ce inseamna conducerea unui guvern”.

- Liderul PSD Giurgiu, Marian Mina, spune ca aproximativ 5.000 de angajati de la metrou raman cu salariile majorate, dupa ce Curtea de Apel Bucuresti a decis, astazi, definitiv, sa respinga suspendarea majorarii salariale. „O noua dovada ca Drula de la Transporturi este CATASTROFA! Instanta…

- SRI i-a informat, vineri, pe ministrul Sanatații și pe ministrul Transporturilor cu privire la modul in care s-a derulat un atac de tip ransomware asupra Spitalului Clinic Nr.1 CF Witting din București.

- Deputatul Bogdan Hutuca a postat pe pagina sa de Facebook un mesaj prin care il invita pe ministrul Transporturilor, Catalin Drula sa vada cum se desfasoara traficul pe DN39 Constanta Mangalia in timpul sezonului estival, cand soferii petrec zeci de minute pe un traseu ce in mod obisnuit se parcurge…