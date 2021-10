Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul de stat in Ministerul Transporturilor Ionel Scriosteanu a declarat, intrebat despre lipsa banilor pentru salarii la Metrorex si despre scaderea acestora cu 20 la suta incepand cu luna octombrie, ca exista o analiza care se face la Metrorex si ca solutiile vor fi comunicate saptamana viitoare.…

- “Suntem intr-o analiza a situatiei financiare la Metrorex, impreuna cu ministrul interimar si totodata ministrul Finantelor, Dan Vilceanu, si saptamana viitoare, pe masura ce vom avea rezultatele acestei analize, vom comunica solutiile pentru rezolvarea situatiei financiare, intr-adevar foarte grea,…

- Ocupațiile recomandate de Monica Tatoiu unor miniștri din actualul guvern.Florin Cițu, premier: "L-aș vedea facand paine". (F. Cițu a afirmat ca nu știe cat costa painea, pentru ca nu mananca - N.R.)Raluca Turcan, ministrul Muncii: "Cred ca ar fi o buna vanzatoare de genți, se pricepe la branduri, știe…

- Salariul minim pe economie in Romania este mic si trebuie sa creasca, iar negocierile cu sindicatele si patronatele pe aceasta tema vor incepe in septembrie, a declarat, miercuri, ministrul Muncii, Raluca Turcan, in cadrul unor declaratii de presa. Ministerul Muncii a anuntat patronatele si sindicatele…

- Liderii coaliției au discutat despre viitorul ministru al Finanțelor. Premierul l-a propus pe Dan Vilceanu, insa aripa Orban il contesta și susține ca este un personaj controversat. Propunerea i-ar putea fi trimisa președintelui Klaus Iohannis saptamana aceasta.Un alt subiect de discuție a fost rectificarea…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, joi, decretul privind revocarea lui Alexandru Nazare din functia de ministru de Finante, a anuntat Administratia Prezidentiala. De asemenea, seful statului a semnat decretul privind desemnarea premierului Florin Citu ca ministru interimar al Finantelor. Ministrul…

- Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor, a fost remaniat! Cine va ocupa funcția. Potrivit informațiilor obținute pe surse, premierul Florin Cițu a trimis deja decretul privind revocarea lui Alexandru Nazare catre președintele Klaus Iohannis. Din primele informații, se pare ca acesta va fi inlocuit cu…

- Premierul Florin Citu l-a anuntat joi pe ministrul de Finante, Alexandru Nazare, inainte de sedinta de Guvern, ca este ultima la care participa. Potrivit mai multor surse, in locul lui Nazare va fi numit presedintele PNL Gorj, Dan Vilceanu, fost PSD-ist. Conform televiziunilor de stiri, Florin Citu…