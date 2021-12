Stiri pe aceeasi tema

- Romania a absorbit pana in prezent 54% din sumele alocate pe exercitiul financiar 2014 -2020 si nu are o problema de dezangajare a acestor fonduri, avand in vedere ca rata de contractare pana la acest moment este 141%, a declarat, miercuri, ministrul propus pentru preluarea portofoliului Investitiilor…

- Stiti foarte bine ca prima propunere (a PNL de majorare a pensiilor de la 1 ianuarie 2022 - n.r.) a fost de 6%. Acum, in momentul in care am inceput negocierile cu Partidul Social Democrat, ei au propus 11%. In momentul in care vom avea o discutie finalizata pe cresterea pensiilor, o sa va putem spune…

- În pline negocieri pentru intrarea la Guvernare, PSD a anunțat prin vocea lui Marcel Ciolacu ca intenționeaza sa renegocieze anumite capitole din Planul Național de Reziliența și Redresare deja stabilit de catre România cu Bruxelles-ul. Ciolacu face referire în special la capitolele…

- Programul multianual pentru sanatate la nivelul Uniunii Europene, EU4HEalth va avea un buget de peste 5,3 miliarde euro. „Noi, deputații din grupul Partidului Popular European, nu ne-am mulțumit cu primele negocieri duse la nivelul Comisiei Europene și cu bugetul inițial propus de 1,7 miliarde euro…

- Certificatul digital al UE privind COVID este un succes la nivel mondial. Documentul a devenit un standard global cu peste 591 de milioane de certificate, anunța Comisia Europeana. Luni, Comisia Europeana a adoptat un raport referitor la certificatul digital al UE privind COVID și la punerea sa in aplicare…

- Președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat, luni, ca Uniunea Europeana a exportat mai mult de 1 miliard de doze de vaccin anti-Covid-19 in lume, in ultimele 10 luni. Aceasta spune ca astfel a fost livrata cel puțin fiecare a doua doza produsa catre 150 de țari, dintre care aproximativ…

- Un drum de tara de aproape 3 kilometri din satul Sireti, raionul Straseni, va fi transformat intr-o sosea moderna, cu bani de la Uniunea Europeana, prin intermediul unui proiect transfrontalier castigat de o comuna din judetul Galati.