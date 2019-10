Vîlceanu a EXPLODAT la audierea lui Cîțu. I s-a tăiat microfonul ”N-am venit la comisia aceasta cu gandul ca se va petrece așa cum s-a intamplat. Mi se pare strigator la cer sa avem colegi, care, atunci cand venim sa discutam despre ministerul de Finanțe și despre un program de guvernare, sa vina in comisie și sa profereze numai atacuri la persoana, fara niciun fel de legatura cu chestiunile pe care trebuie sa le ascultam” a spus Dan Vilceanu. El a continuat: ”Vreau sa mai spun cateva lucruri...”, moment in care s-a auzit din sala ”nu ne intereseaza”. Deputatul PNL a citit mesaje de pe pagina de Facebook PSD, cerand explicații, moment in care i s-a… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

