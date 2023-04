Stiri pe aceeasi tema

- Andrew și Tristan Tate sunt subiectul momentului, iar arestarea lor i-a propulsat direct in atenția presei internaționale. Jurnaliștii straini au vorbit despre orașul Sacele din Brașov, acolo unde cei doi și-au inceput povestea in Romania. Se pare ca britanicii au pornit de la un apartament modest și…

- Au fost scene de infarct la casa fraților Andrew și Tristan Tate, aflați momentan in arest sub acuzații de proxenetism. Poliția a ridicat bolizii de lux ai celor doi frați, bolizi puși sub sechetru ca și gaj pentru prejudiciul adus de cei doi frați. Polițiștii și cei de la ANABI au ridicat mașinile…

- Eileen Tate, mama fraților Andrew și Tristan, arestați in Romania pentru trafic de persoane și viol, iese la atac. Femeia care i-a crescut singura pe milionari este foarte suparata și nu iși explica de ce au ajuns niște misogini.