Vila din Roma a producatorului italian Carlo Ponti, decedat in 2007 si cunoscut pentru mariajul sau cu Sophia Loren, este scoasa la vanzare pentru impresionanta suma de 19 milioane de euro, a declarat joi reteaua imobiliara Lionard, citata de AFP. Situata in parcul Appia Antica, la cateva minute de Colosseum, proprietatea "consta dintr-o resedinta de aproximativ 680 de metri patrati, pe doua etaje, si o anexa separata de 600 de metri patrati, si are elemente care dateaza din secolul trei i.Hr.", a precizat Lionard, o companie italiana specializata in imobiliare de lux. "Cele doua proprietati sunt…