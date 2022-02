Stiri pe aceeasi tema

- Grupul bancar spaniol BBVA a anuntat luni ca va plati aproximativ 300 de milioane de dolari pentru a achizitiona inca 21,7% din actiunile Neon Payments, dupa ce a participat la majorarea capitalului social, transmite Reuters, citat de Agerpres. Neon Payments, cu sediul in Marea Britanie, ofera clientilor…

- Valoarea totala a tranzactiilor din Romania in 2021 a fost de 6,2 miliarde de dolari (5,2 miliarde de euro), cu 32% mai mult decat in anul anterior, evidentiind increderea solida a investitorilor in mediul de afaceri din Romania si in redresarea acestuia post-Covid, in special in a doua jumatate a anului.…

- Alaturi de fete noi, precum actorii Jenna Ortega, Jack Quaid, Mason Gooding si Mikey Madison, in noul lungmetraj apar si cei trei protagonisti ai primului film din seria „Scream” – Courtney Cox, David Arquette si, desigur, Neve Campbell, care o interpreteaza din nou pe Sidney Prescott, protagonista…

- TikTok a continuat, in ciuda pierderii celei mai importante piete, sa-si creasca veniturile, care au fost semnificativ mai mari anul trecut fata de 2020, scrie News.ro . Utilizatorii TikTok au cheltuit anul trecut 2,3 miliarde de dolari in cadrul platformei sociale chineze. Cel putin asa arata estimarea…

- Autoritatea pentru concurenta a cerut gigantului american Facebook (Meta) sa vanda platforma de imagini animate Giphy, achizitionata anul trecut cu 400 mil. dolari, pentru ca aceasta tranzactie ar avea un impact negativ asupra competitiei dintre retelele sociale, scrie Reuters, conform Mediafax.…

- Procurorii DIICOT impreuna cu ofiteri de politie judiciara au efectuat, ieri, sase perchezitii domiciliare intr-o cauza vizand destructurarea unei grupari care fura motorina din baza militara americana de la Mihail Kogalniceanu, judetul Constanta, potrivit Agerpres. Conform DIICOT, incepand cu anul…

- Datoria curenta pentru gaze de 74 de milioane de dolari s-a format pentru ca Spinu a acceptat la Moscova plata in avans pentru gaze. Potrivit ex-premierului, in octombrie s--au acumulat aproximativ 34-37 de milioane de dolari, la un consum de pana la 55 milioane de metri cubi.