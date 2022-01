Stiri pe aceeasi tema

- Sunt zeci de mii de londonezi care nici macar nu mai viseaza sa-și achiziționeze o casa in capitala britanica, scrie portalul My London News, care relateaza apoi despre o locuința cat un garaj al carei preț de vanzare e imens.Un anunț de vanzare a unei case le-a atras atenția ziariștilor de la My London…

- O benzinarie din Romania se vinde. Este vorba despre o benzinarie din Oradea, care a fost scoasa la vanzare pe un site de profil. Prețul cu care se vinde o benzinarie din Romania Premiera in țara noastra. Aceasta este prima benzinarie scoasa la vanzare. In anunțul de pe un site care se ocupa cu vanzari…

- Cladirea in care a funcționat oficiul poștal din Petrila a fost scoasa la vanzare. Telekom, proprietarul cladirii, a scos la vanzare imobilul. Cladirea are o suprafața construita de 338 metri patrați și o suprafața desfașurata de 1098 metri patrați. Proprietatea are regim de inaltime S+P+2E…

- Vila Astately, situata in centrul Romei, care gazduieste singura pictura murala realizata de pictorul italian Caravaggio pe tavanul uneia dintre incaperi, va fi scoasa la licitatie in ianuarie, la un pret de pornire de 471 de milioane de euro, a confirmat un tribunal din Roma, potrivit cnn.com.…

- O vila din centrul Romei, care gazduiește singura pictura murala din lume a pictorului italian Caravaggio, va fi scoasa la licitație cu un preț de pornire de 471 de milioane de euro in luna ianuarie, a confirmat un tribunal din capitala Italiei.

- O vila din centrul Romei, care gazduiește singura pictura murala din lume a pictorului italian Caravaggio, va fi scoasa la licitație cu un preț de pornire de 471 de milioane de euro in luna ianuarie, a confirmat un tribunal din capitala Italiei.

- O vila din Roma cu unica pictura murala creata de maestrul italian Caravaggio este scoasa la vanzare pentru jumatate de miliard de euro, potrivit The Guardian. Pictura acopera 2,75 de metri patrati ai unui tavan si ii infatiseaza pe Jupiter, Neptun si Pluto. Ea a fost comandata de cardinalul…

- ”Mana GRU… Prețul gazelor, detonat de la Urengoy” titram ”lovitura” din 26 septembrie. Atunci cand avertizam asupra ”planului nebun” al Moscovei de a deschide un nou front din razboiul hibrid al gazelor cu care spera sa ingenucheze economic o buna parte a Europei. Ținta fiind, și in aceasta iarna, vulnerabila…