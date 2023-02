Viktor Orban vrea să monteze garduri pentru refugiați, la granițele Ungariei Premierul Viktor Orban și omologii sai din alte țari au cerut UE finanțarea amplasarii de garduri la granițe pentru impiedicarea refugiaților și migranților. Cererea vine inainte de summitul celor 27 de lideri ai statelor UE care are loc joi și vineri, saptamana aceasta, precizeaza Reuters și Agerpres . Agentia UE pentru granite Frontex a raportat ca, in 2022, s-au inregistrat 330.000 de treceri ilegale, cel mai mare numar dupa 2016. Unele tari ca Polonia, Ungaria si Slovenia au ridicat garduri la granite pentru a-i tine la distanta pe refugiati si migranti. Dar Comisia Europeana a refuzat pana… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

