- Armata israeliana este ajutata de vulturi sa localizeze cadavrele sau gropi comune in apropierea locurilor atacului de la 7 octombrie al combatantilor Hamasului palestinian, declara conducatorul unui program la AFP. Ideea provine de la Unitatea EITAN, care face parte din bransa Resurselor Umane a armatei…

- Jumatate dintre cei chestionati in cadrul unui Sondaj de opinie national realizat de INSCOP, solicitat de News.ro, declara ca in mod sigur ar merge la vot la alegerile parlamentare, PSD fiind pe primul loc in intentiile de vot, cu 28,7%, urmat in ordine de PNL si AUR. Diferenta PNL-AUR este 0,3%. In…

- Casa Alba a publicat o imagine de la intalnirea președintelui Joe Biden cu reprezentanții forțelor speciale americane din Israel, in care fețele agenților secreți erau complet vizibile. Eroarea a fost depistata abia cteva ore mai tarziu, cand postarea Casei Albe de pe Instagram avea deja mii de aprecieri…

- Premierul Ungariei, Viktor Orban „și-a facut un drum” in Georgia, chiar in ziua in care președintele roman Klaus Iohannis avea programata, de cateva luni bune, o vizita oficiala de stat, prima dupa o pauza de 14 ani. Președintele roman s-a intalnit cu președintele Ungariei, Katalin Novak. Administratia…

- Proiect de lege controversat al partidului lui Viktor Orban: S-ar restrange dreptul la libera exprimare, totul in numele 'apararii suveranitatii'Partidul de guvernamant din Ungaria, Fidesz, intentioneaza sa prezinte 25 de amendamente legislative intr-un asa-numit "pachet de aparare a suveranitatii"…

- Un barbat de 30 de ani ar fi fost batut de agenții de la Secția 17 din București pana a intrat in coma, spun prietenii sai care l-au gasit inconștient. Pe de alta parte, polițiștii susțin ca tanarul era violent, iar in momentul in care l-au gasit avea urme de violența pe corp. Incidentul s-a […] The…

- Un avion de mici dimensiuni s-a prabusit in timpul unui show aviatic duminica, 10 septembrie, in Ungaria, cauzand doi morti si patru raniti, au anuntat autoritatile ungare, informeaza luni AFP. „Potrivit informatiilor preliminare, in afara de pilot, se afla si un pasager in aparat (…). Ambii si-au pierdut…

- Viktor Orban a prelungit cu inca 6 luni starea de urgența in Ungaria, din cauza imigrației. Guvernul ungar a prelungit cu inca sase luni, pana in martie 2024, „starea de urgenta din cauza imigratiei masive” pe care a decretat-o in 2016, la scurt timp dupa criza migratiei, in conditiile in care politia…