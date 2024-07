Stiri pe aceeasi tema

- Premierul olandez Mark Rutte a discutat marti cu omologul sau ungar Viktor Orban și s-a declarat „prudent optimist” ca va depasi opozitia liderului de la Budapesta in ceea ce privește candidatura sa la șefia NATO. Rutte are dificultați in a-l convinge pe Orban si inca se confrunta cu concurenta singurului…

- Ungaria nu va participa la viitoarele eforturi ale NATO de a-si consolida ajutorul pentru Ucraina, dar nici nu se va opune ca ceilalti parteneri din Alianta sa faca acest lucru, a anuntat miercuri, la Budapesta, secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, in urma unei discutii cu prim-ministrul Viktor…

- Premierul maghiar Viktor Orban a dat asigurari ca nu va bloca prin veto deciziile NATO privind furnizarea de sprijin pentru Ucraina, ca urmare a vizitei efectuate miercuri la Budapesta de catre secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, potrivit Reuters.

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, merge miercuri la Budapesta pentru a incerca sa gaseasca un teren de intelegere cu premierul ungar, Viktor Orban, care se opune eforturilor Aliantei Nord-Atlantice de a consolida ajutorul acordat Ucrainei, relateaza AFP, citat de AGERPRES.

- Foto – Profimedia Images Zeci de mii de persoane au marsaluit, sambata, in centrul capitalei Budapesta pentru a-l sprijini pe premierul nationalist Viktor Orban, care se confrunta cu o provocare neasteptata din partea unui nou venit pe scena politica locala inaintea alegerilor pentru Parlamentul European…

- Ungaria va fi nevoita sa-si creasca cheltuielile militare si in anul urmator daca razboiul din Ucraina se prelungeste, ceea ce presupune reducerea fondurilor in alte sectoare, a declarat vineri, la postul public de radio, premierul Viktor Orban, transmite Reuters, potrivit Agerpres.Razboiul la scara…

- Premierul ungar Viktor Orban, care se opune ajutorului militar acordat Ucrainei și continua sa construiasca relații cu dictatorul rus Vladimir Putin, a declarat ca Occidentul este "la un pas" de a-și trimite soldații in Ucraina.