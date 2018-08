Stiri pe aceeasi tema

- Premierul britanic Theresa May a salutat decizia Statelor Unite de a sanctiona Rusia in dosarul otravirii cu un agent neurotoxic a unui fost spion rus, in martie, in orasul englez Salisbury, relateaza The Associated Press conform News.ro . Aceste sanctiuni transmit ”un mesaj fara echivoc Rusiei, potrivit…

- Un consilier apropiat liderului suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei, Ali Akbar Velayati, a anuntat vineri ca Teheranul isi va retrage imediat ”consilierii militari” din Siria si din Irak, daca aceste doua tari i-o vor cere, relateaza Reuters. ”Prezenta Iranului si Rusiei in Siria va proteja tara…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a indicat ca va merge saptamana viitoare la Moscova pentru a discuta cu presedintele Vladimir Putin despre prezenta Iranului in Siria, relateaza duminica agentia Xinhua. Exprimandu-se la inceputul reuniunii saptamanale a cabinetului, Netanyahu a afirmat…

- Presedintele rus Vladimir Putin intentioneaza sa se intalneasca cu prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu saptamana viitoare si de asemenea cu emirul Qatarului daca se va deplasa la Moscova pentru a urmari un meci in cadrul Cupei Mondiale 2018, a anuntat miercuri

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu va efectua o vizita la Moscova in data de 11 iulie, ocazie cu care va fi primit de presedintele rus Vladimir Putin, anunta serviciul de presa al guvernului israelian intr-un scurt comunicat. De fapt, Vladimir Putin si Benjamin Netanyahu se intalnesc periodic in…

- Premierul ungar Viktor Orban are programata o vizita in Israel pe 19 iulie. Vizita a fost coordonata la o intrunire a consilierilor de securitate naționala ai grupului Visegrad, la care a participat și Meir Ben-Shabbat, consilier de securitate naționala al Israelului. Grupul Visegrad, cunoscut și ca…

- Banca Mondiala nu a primit nicio comunicare oficiala de la Guvern despre anularea proiectului de pregatire pentru autostrada Ploiesti-Brasov, a declarat, vineri, Tatiana Proskuryakova, manager de tara pentru Romania si Ungaria al Bancii Mondiale, precizand ca a aflat din presa despre acest lucru. "Dacă…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat, in cadrul unei sedinte a Guvernului, ca le-a transmis presedintelui rus Vladimir Putin si secretarului de Stat al SUA, Mike Pompeo, ca Israelul nu va permite prezenta militara a Iranului in Siria, relateaza site-ul agentiei Tass.