- Ungaria le va oferi cetatenilor sai optiunea unei a treia doze de vaccin impotriva COVID-19 incepand de la 1 august si va face vaccinarea obligatorie pentru toate cadrele medicale, a declarat prim-ministrul Viktor Orban vineri, la postul public Radio Kossuth, mentionand riscurile asociate variantei…

- Guvernul leton vrea ca vaccinarea împotriva COVID-19 sa devina obligatorie pentru cadrele medicale si pentru angajații din educatie, scrie dpa, conform Agerpres.Conform modificarilor legislative adoptate miercuri de guvern, începând din luna octombrie, angajatii din institutiile…

- Vaccinarea impotriva COVID-19 devine obligatorie in Grecia pentru ingrijitorii de la caminele de batrani si personalul sanitar din centrele publice si private in contextul in care infectiile in tara continua sa creasca, a anuntat luni premierul elen Kyriakos Mitsotakis, potrivit EFE si Reuters. Mitsotakis…

- Polonia ia in calcul sa faca obligatorie vaccinarea anti-COVID-19 pentru persoanele cu cel mai mare risc, cum sunt cadrele medicale, a indicat marti ministrul sanatatii, Adam Niedzielski, in contextul incercarilor autoritatilor de a invinge rezistenta celor care nu s-au vaccinat inca, transmite Reuters.…

- Ungaria va renunta la majoritatea restrictiilor antiepidemice inca in vigoare, inclusiv la cele de circulatie pe timp de noapte si la obligativitatea mastii, de indata ce numarul celor vaccinati va ajunge la 5 milioane in acest weekend, a declarat vineri premierul Viktor Orban, transmit Reuters si MTI.…