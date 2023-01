Stiri pe aceeasi tema

- Ungaria nu va permite sa fie atrasa intr-o capcana și tarata in conflictul armat din Ucraina, a declarat premierul Ungariei, Viktor Orban, luand cuvantul, duminica, in legatura cu sarbatorirea Zilelor Culturii Ungare in orașul Szatmarcseke, unde in urma cu 200 de ani poetul Ferenc Kolcsey a scris…

- Ungaria nu se va lasa ademenita in capcana și trasa in conflictul armat din Ucraina. Despre acest lucru a declarat premierul Viktor Orban, vorbind duminica in legatura cu celebrarea zilelor culturii maghiare in orașul Satmarcek, unde acum 200 de ani poetul Ferenc Kelcei a scris cuvintele imnului național.…

- Premierul ungar Viktor Orban crede ca ucrainenii pot lupta atita timp cit Statele Unite ii sprijina cu arme și bani. Potrivit Adevarului European, el a spus acest lucru intr-un interviu separat cu Magyar Nemzet, al carui text integral a fost publicat pe 27 decembrie. Orban a remarcat ca anul acesta…

- Premierul ungar Viktor Orban catalogheaza vineri sanctiunile impuse de catre UE Rusiei drept ”pasi catre razboi” si isi inteteste criticile impotriva unei strategii a Bruxellesului pe care o denunta drept ”periculoasa”, relateaza AFP și News.ro . ”Oricine intervine economic intr-un conflict militar…

- Ucraina a suspendat pomparea petrolului prin conducta Drujba in direcția Ungariei, scrie agenția rusa RIA Novosti, care il citeaza pe Igor Demin, purtatorul de cuvant al companiei Transneft. Premierul maghiar Viktor Orban a convocat Consiliul de Securitate.