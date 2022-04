Stiri pe aceeasi tema

- Incurajat de obținerea cu ușurința a unei noi victorii electorale, al patrulea succes consecutiv, premierul ungar Viktor Orban ar urma sa se opuna sancțiunilor care vizeaza domeniul energetic al Rusiei și sa iși consolideze poziția in discuțiile cu UE pentru deblocarea fondurilor europene inghețate…

- Romania poate fi una dintre destinatiile pentru businessurile din Rusia, Belarus si Ucraina, care s-ar reloca din zonele de conflict, in urma razboiului, au spus consultantii EY, in cadrul unui webinar organizat de compania de consultanta si audit. Cu toate acestea, Romania va intra in competitie…

- Președintele american Joe Biden a ținut sambata seara, la Varșovia, probabil cel mai important discurs al mandatului sau de pana acum, in care a reafirmat unitatea NATO in fața agresiunii ruse din Ucraina și, invocand caderea Cortinei de Fier, a spus ca acesta este testul generației actuale pentru a…

- Restrangerea capacitații de acțiune a lui V. Putin ar fi trebuit activata instant, in maxim 24 de ore, cu atat mai mult cu cat Rusia a intrat intr- o blocada informaționala prin blocarea rețelelor sociale și prin legea care prevede sacțiuni impotriva oricaror referiri la razboiul din Ucraina. Majoritatea…

- Europa se confrunta cu o criza umanitara majora, a avertizat comisarul european pentru ajutor umanitar, Janez Lenarcic, potrivit BBC, preluat de news.ro . „Asistam la ceea ce ar putea deveni cea mai mare criza umanitara de pe continentul nostru european in multi, multi ani”, a declarat Janez Lenarcic,…

- Scutul antiracheta de la Deveselu a ajuns sa fie un punct strategic pe harta negocierilor dintre Rusia si Statele Unite ale Americii. Vladimir Putin a declarat, in repetate randuri, ca scutul din Romania, precum si cel din Polonia, reprezinta o amenintare pentru tara sa si a cerut ca NATO sa isi retraga…

- Istoricul Adrian Cioroianu susține ca discursul lui Vladimir Putin a avut mai curand menirea de a hrani resentimentele din Romania, Ungaria și Polonia in ceea ce privește Ucraina. „Toate țarile care au intrat in NATO au tratate cu vecinii lor pentru ca asta era una dintre condițiile intrarii in NATO,…

- „O mare parte din Ucraina a fost creata de Rusia. A fost facuta din parti date de Lenin din Rusia. Dupa, inainte si dupa al Doilea Razboi Mondial, Stalin a dat Ucrainei parti din Romania, Polonia si Ungaria”, a spus Vladimir Putin, liderul de la Kremlin, intr-o interventie televizata facuta inainte…