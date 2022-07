Viktor Orban: UE „s-a împuşcat în plămâni” cu sancţiunile impuse Rusiei Uniunea Europeana „s-a impuscat in plamani” prin sanctiunile gresit concepute impotriva Rusiei si care, daca vor fi continuate, risca sa distruga economia europeana, a afirmat vineri prim-ministrul ungar Viktor Orban, transmite Reuters, preluata de Agerpres. „La inceput, am crezut ca ne-am impuscat doar in picior, dar acum este clar ca economia europeana s-a impuscat in plamani si ca se zbate pentru aer”, a spus Orban intr-un interviu la postul public de radio Kossuth. El a adaugat ca Ucraina are nevoie de ajutor, insa liderii europeni ar trebui sa-si reconsidere strategia, pentru ca sanctiunile… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

