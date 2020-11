Stiri pe aceeasi tema

- Fidesz, partidul premierului ungar Viktor Orban, si-a exprimat sambata speranta ca presedintele ales al SUA, Joe Biden, sa nu distruga bunele relatii existente intre Budapesta si Washington in timpul mandatului presedintelui in exercitiu al SUA, Donald Trump, transmite EFE.Citește și: Schimbare…

- "Am putut sa le vindem pe cele care erau in exces in rezerva noastra strategica sau am putut sa ii ajutam pe alții" prin donații, a spus ministrul ungar de Externe, Peter Szijjarto. Viktor Orban inpreuna cu guvernul pe care il conduce a cumparat peste 16.000 de ventilatore mecanice in acest…

- O statuie a presedintelui american George Herbert Walker Bush a fost dezvelita marti in Piata Szabadsag din Budapesta, printre participantii la ceremonie numarandu-se premierul ungar Viktor Orban si ambasadorul SUA in Ungaria, David B. Cornstein, relateaza agentia de presa MTI.''Ungurii au…

- ​Studenții de la prestigioasa Universitate de Arta Teatrala și Cinematografica din Budapesta (SZFE) sfideaza ordinul de a pune capat blocadei instituite în semn de protest fața de impunerea unei noi conduceri de catre guvernul Viktor Orban și continua sa protesteze denunțând o încalcare…

- Scandal la Budapesta. Oficialii sunt indignati de continutul celor doua capitole suplimentare scrise de Paul Lendvai, autorul celebrei carti „Ungurii: o mie de ani de victorii in infrangere“, in care se refera in special la ceea ce s-a intamplat in Ungaria incepand cu 2010, atunci cand a avut loc „nu…

- Comisia Europeana face marți public primul raport privind statului de drept in UE, realizat in urma primului audit din istoria Uniunii și care va fi adoptat de catre comisari, in contextul condiționarii accesului la fondurile europene de respectarea standardelor in materie de rule of law. Politico a…

- "La criza ne uitam cu oarecare groaza, dar la cei care ne conduc, trebuie sa ne uitam ca la niste dobitoci si analfabeti. Daca luati inregistrarile veti vedea ca am sustinut mereu ca trebuie luate masuri inclusiv de carantina, dar cu respectarea drepturilor fundamentale. Este un tratat pe care Romania…