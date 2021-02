Stiri pe aceeasi tema

- Ungaria a receptionat marti primele 40.000 de doze din vaccinul rusesc Sputnik V, fiind prima tara a Uniunii Europene care foloseste acest vaccin anti-Covid-19, a declarat ministrul ungar de externe Peter Szijjarto, potrivit agentiilor MTI, EFE și Agerpres. Potrivit lui Szijjarto, achizitia centralizata…

- Ungaria a ajuns la un acord cu compania chineza Sinopharm pentru a cumpara vaccinul anti-COVID-19 dezvoltat de aceasta, a anuntat joi Gergely Gulyas, seful de cabinet al premierului Viktor Orban, inr-un briefing de presa, transmite Reuters. Gulyas a spus ca transporturile de vaccinuri…

- Ungaria are putine sanse sa recurga la vaccinul rusesc Sputnik V avand in vedere capacitatile limitate de producere a acestuia, a declarat duminica prim-ministrul Viktor Orban, intr-un interviu in care a criticat abordarea Uniunii Europene in privinta achizitionarii de vaccinuri, transmite AFP, conform…

- Ungaria a decis sa nu mai foloseasca vaccinul rusesc impotriva coronavirusului, fiindca este de parere ca Rusia are o capacitate inadecvata de producție, spune șeful de cabinet al premierului ungar Viktor Orban. „Rusia are o capacitate de productie inadecvata”, a spus Gergely Gulyas, seful de cabinet…

- Viktor Orban, care intreține relații cordiale cu Vladimir Putin, risca sa deterioreze și mai mult relațiile Ungariei cu UE dupa decizia de a cumpara vaccinul rusesc fara avizul Agenției europene pentru medicamente, scrie Le Monde.Ministrul maghiar al afacerilor externe, Peter Szijjarto, a confirmat,…