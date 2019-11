Viktor Orban ține Ucraina la respect In interviul saptamanal acordat postului public de radio Kossuth, premierul ungar a amintit ca ''Ucraina a semnat un contract in care asigura ca doreste sa se apropie de NATO. Acolo si-a asumat ca nu va diminua drepturile minoritatilor care traiesc pe teritoriul sau'', a amintit Viktor Orban. ''Dar Ucraina nu si-a respectat angajamentul'', a continuat el, fara a da mai multe detalii, dar dand de inteles ca nu va sustine nicio apropiere a Ucrainei de NATO, intrucat nu poate ''colabora cu o tara care nu respecta ceva ce si-a asumat anterior''.



