- Prim-ministrul ungar Viktor Orban a descris noua conducere UE ce se profileaza, sub un potential al doilea mandat de presedinte al Comisiei Europene al Ursulei von der Leyen, drept o 'coalitie pro-razboi, pro-migratie si anti-economie', transmit dpa si MTI.

- Liderii UE, reuniți la Bruxelles in cadrul unui dineu privat, intenționeaza sa aprobe astazi, 17 iunie, seara, candidatura Ursulei von der Leyen pentru un al doilea mandat de cinci ani la șefia Comisiei Europene. Aceasta informație este relatata de Financial Times, citind surse. Potrivit acestora, șefii…

- Mai multe capitale europene au impresia ca Charles Michel, presedintele Consiliului European, vrea sa ii puna piedici Ursulei von der Leyen incercand sa zadarniceasca un potential al doilea mandat al ei la sefia Comisiei Europene, la capatul unui duel si al unei rivalitati care dureaza de ani de zile…

- Avansul partidelor naționaliste eurosceptice in alegerile europene risca sa complice obiectivul Ursulei von der Leyen de a obține un al doilea mandat in fruntea Comisiei Europene. Pentru a obține un nou mandat de cinci ani, ea are nevoie de o majoritate calificata in randul celor 27 de lideri ai Uniunii…

- Cancelarul german Olaf Scholz este sub presiune pentru a o sprijini pe presedinta in exercitiu a Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, pentru un al doilea mandat, daca blocul ei conservator se va clasa pe primul loc in alegerile pentru Parlamentul European de saptamana viitoare, informeaza dpa, relateaza…

- George Simion a facut anunțul. Intr-o ediție transmisa live de Gandul , George Simion, liderul Alianței pentru Unirea Romanilor, a dezbatut listele și obiectivele AUR pentru alegerile europarlamentare. George Simion a subliniat importanța candidaților de pe lista AUR, menționandu-i pe Gheorghe Pipera,…

- Presedintele chinez Xi Jinping a pledat luni, la Paris, ca tara sa si Uniunea Europeana sa-si consolideze „coordonarea strategica” si sa ramana „partenere”, in pofida diferendurilor multiple, de la comert la Ucraina. Seful de stat chinez a facut aceste declaratii la inceputul unei intalniri trilaterale…