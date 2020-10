Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentul European a salutat acordul privind viitorul buget al Uniunii Europene si privind Fondul UE de relansare economica, dar avertizeaza ca nu accepta unele reduceri bugetare si nici relaxarea conditiilor pr...

- Acordul asupra planului de relansare semnat marti in zori de cele 27 de state membre ale Uniunii Europene (UE) este "un act de nastere a unei noi Europe", sustine ministrul francez al economiei Bruno Le Maire, care asigura ca nu reproseaza nimic asa-ziselor state "frugale", informeaza AFP. …

- Presa ungara apropiata de guvernul premierului Viktor Orban, care face obiectul unei proceduri a UE in legatura cu deriva sa autoritara, a salutat ca pe o "mare victorie" compromisul referitor la conditionarea acordarii de finantari europene de respectarea principiilor democratice atins de liderii…

- Liderii tarilor europene si ai institutiilor Uniunii Europene se apropie de un acord asupra planului de relansare economica post-pandemie, afirma oficiali prezenti la summitul de la Bruxelles citati de presa germana si franceza și preluați de agerpres.Vezi și: ZVONURI despre alegeri amanate,…

- Liderii celor 27 de tari membre ale Uniunii Europene au decis sa se reintalneasca duminica la pranz pentru a continua discutiile pe marginea planului de relansare economica post-coronavirus, transmit agentiile internationale de presa, citand o sursa oficiala. Reuniti de vineri dimineata la Bruxelles,…

- ”Miza nu poate fi mai mare. Daca facem lucrurile corect, putem iesi din aceasta criza mai puternici”, a declarat presei von der Leyen, la sosirea la summit, in cadrul caruia se reunesc vineri si sambata sefii de stat si de guverne ai Celor 27. The whole world is watching us, whether Europe is able…

- Ungaria vrea sa restrictioneze inchirierea apartamentelor prin Airbnb Parlamentul ungar urmeaza sa se pronunte marti prin vot asupra unei initiative guvernamentale care va permite municipalitatilor sa plafoneze numarul de zile in care proprietarii apartamentelor le pot inchiria prin platforma Airbnb,…

- Astfel, pentru o buna informare, sfatul comisarului Adina Valean este sa consultati site-ul RE-open EU, care are si varianta in limba romana. Aici puteti gasi informatii despre situatia dintr-o posibila destinatie pe care o alegeti, daca este vorba despre o tara membra a Uniunii Europene, plus Elvetia…