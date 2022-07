Stiri pe aceeasi tema

- Marți, Vladimir Putin a dat asigurari ca gigantul rus Gazprom isi va indeplini pe deplin obligatiile fata de partenerii sai, intr-un moment in care livrarile catre Europa scad in plin conflict in Ucraina, scrie AFP. „Gazprom si-a indeplinit, continua sa-si indeplineasca si isi va indeplini pe deplin…

- Mai multe sancțiuni impotrivia Rusiei urmeaza sa fie anuntate de liderii G7. Franța, Statele Unite, Marea Britanie, Germania, Japonia, Italia și Canada intenționeaza sa anunțe un set lung de noi sancțiuni, printre care și o incercare de plafonare a prețului la petrolul rusesc. Noile sanctiuni occidentale vizeaza lanțurile…

- Președintele Rusiei, Vladimir Putin face glume pe seama faptului ca este invinuit de toate nenorocirile din lume. Luni, Putin a spus in gluma ca va avea o discutie serioasa cu Occidentul cu privire la afirmatiile acestuia ca el ar fi de vina pentru intreg haosul economic provocat de conflictul din Ucraina…

- De la inceputul razboiului din Ucraina, Rusia a recurs de mai multe ori la amenințarea nucleara. Mai mulți oficiali ruși au amenințat Ucraina, UE, SUA, Marea Britanie, Polonia și alte state, spunand ca Moscova poate utiliza in orice clipa argumentul nuclear. De teama unui atac sau accident nuclear,…

- Ucraina va lupta pentru controlul asupra Insulei Serpilor din Marea Neagra "cat va fi necesar", a declarat vineri seful serviciilor de informatii al armatei ucrainene, Kirilo Budanov, informeaza Reuters.

- Gao Yusheng, care s-a retras acum mai bine de 10 ani, dupa o cariera diplomatica in Rusia si Asia Centrala, a declarat la un seminar online al Academiei Chineze de Stiinte Sociale ca razboiul Rusiei este un esec, scrie adevarul.ro. Gao a spus ca, sub conducerea lui Putin, Moscova nu a acceptat niciodata…

- Rusia va boicota miercuri o reuniune a Consiliului de Securitate al ONU cu Comitetul Politic si de Securitate al Uniunii Europene (COPS), un eveniment rar, ce ilustreaza o deteriorare suplimentara a relatiilor cu Moscova, transmite AFP. Potrivit unei surse diplomatice rusesti care a vorbit sub protectia…

- La doua luni dupa ce China parea dispusa sa ajute Rusia in razboiul sau impotriva Ucrainei, oficialii americani rasufla ușurași: Washingtonul nu a gasit dovezi ca Beijingul ar oferi sprijin militar sau economic regimului lui Putin, scrie Reuters . Mai mulți oficiali le-au declarat jurnaliștilor de…