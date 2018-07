Stiri pe aceeasi tema

- Premierul ungar Viktor Orban a declarat vineri ca "nu vrea o Uniune Europeana condusa de Franta", considerand ca viitoarele alegeri europene sunt "decisive", conform unui interviu aparut in cotidianul german Bild, citat de AFP, potrivit...

- Premierul ungar Viktor Orban a declarat vineri ca "nu vrea o Uniune Europeana condusa de Franta", considerand ca viitoarele alegeri europene sunt "decisive", conform unui interviu aparut in cotidianul german Bild, citat de AFP, potrivit Agerpres. "Niciodata nu am mai fost in fata unor alegeri…

- Intrebat despre viziunea sa asupra Europei in cursul unei 'consultari cetatenesti', alaturi de premierul portughez Antonio Costa, seful statului francez a apreciat ca arhitectura continentului (european) va evolua in urmatorii ani. 'Vad un cerc larg care poate fi dincolo de cei 27, ceva…

- Premierul ungar Viktor Orban a apreciat vineri ca este nevoie de o noua Comisie Europeana, cu o abordare noua fata de politica privind migratia, relateaza Reuters. Zilele actualului executiv al Uniunii Europene sunt "numarate", mandatul sau expirand anul viitor, a subliniat premierul ungar pe postul…

- Premierul ungar Viktor Orban a afirmat vineri la Radio Kossuth ca in Europa are loc un schimb de populatie, in parte pentru a ajuta speculatori precum finantistul american George Soros sa faca bani distrugand continentul, relateaza agentia MTI, informeaza AGERPRES . Potrivit lui Orban, este necesar…

- In Slovenia au loc alegeri parlamentare, si se asteapta ca o formatiune eurosceptica si anti-imigratie a opozitiei sa obtina cele mai multe voturi. Dar sondajele sugereaza ca Partidul Democrat Sloven nu va reusi sa castige destule locuri parlamentare pentru a guverna de unul singur si poate intampina…

- Viktor Orban. Premierul conservator ungar Viktor Orban face o noua declaratie surprinzatoare: "Noi suntem viitorul Europei", spune Orban referindu-se la statele din estul Europei, cu toate ca tarile din nucleul tare european sunt tot mai scepticie cu privire la

- Fundatia pentru o Societate Deschisa, detinuta de miliardarul american de origine ungara George Soros, a anuntat marti ca isi va inchide sediul din Budapesta, urmand sa il deschida in capitala germana Berlin, relateaza site-ul agentiei Reuters. "Decizia de a ne muta operatiunile din Budapesta…