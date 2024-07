Stiri pe aceeasi tema

- Președintele rus Vladimir Putin a cerut vineri „retragerea totala” a trupelor ucrainene din regiunile pe care le revendica, declarație facuta in timpul unei conferințe de presa comuna cu premierul ungar Viktor Orban, aflat intr-o vizita la Moscova. Premierul Orban s-a deplasat la Moscova pentru intalnirea…

- Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a reacționat dur, dupa ce premierul maghiar Viktor Orban a ajuns in Rusia, pentru o discuție cu Vladimir Putin. Budapesta tocmai a preluat presedintia prin rotatie a Consiliului UE. „Orban viziteaza Moscova. Ingaduința nu il va opri pe Putin. Doar…

- Vizita care a avut loc astazi la Moscova intre șeful executivului ungar, Viktor Orban, și liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, este a doua pe care un oficial al Uniunii Europene o face in Rusia de la izbucnirea razboiului, prima fiind a cancelarului austriac. Declarația lui Putin cum ca vizita premierului…

- Premierul ungar Viktor Orban a ajuns la Moscova pentru a se intalni vineri cu presedintele rus Vladimir Putin, atragandu-si critici din partea liderilor UE care l-au avertizat ca nu vorbeste in numele Uniunii Europene, relateaza Reuters si MTI.

- MAE Ungaria a anunțat! Ungaria este multumita de cooperarea cu Rusia in ceea ce priveste livrarile de gaze naturale si nu are planuri sa inceteze sa cumpere gaze rusesti, in pofida presiunilor in acest sens, a declarat joi ministrul ungar al Afacerilor Externe, Peter Szijjarto, transmite Reuters . In…

- Presedintele Chinei, Xi Jinping, vine in Europa! Anunțul vizitei a fost facut de seful de cabinet al premierului ungar Viktor Orban. Acesta anunțat ca liderul chinez va efectua o vizita in perioada 8-10 mai. Președintele Chinei vine in Europa, chiar la prietenul lui Vladimir Putin, la Viktor Orban.…

- Premierul ungar Viktor Orban a cerut miercuri, 17 aprilie, o schimbare a conducerii de la Bruxelles, in timp ce a criticat politicile Uniunii Europene privind migrația și razboiul din Ucraina, scrie Politico."Sensul acestor alegeri europene (alegerile europarlamentare, n.r.) este de a schimba conducerea",…