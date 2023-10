Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ungariei a mers in Georgia exact in perioada in care Klaus Iohannis a sosit la Budapesta, cu toate ca vizita era planificata de mai multe luni, susțin surse politice pentru „Adevarul”.

- Dupa intalnirile la nivel inalt cu Volodimir Zelesnki, Administrația Prezidențiala anunța o vizita istorica, de altfel, prima vizita a unui președinte roman din 2009 incoace. Conform comunicatului, președintele Klaus Iohannis merge in Ungaria, pentru intalniri cu omolugul sau și, posibil, cu premierul…

- Palatul Cotroceni intra in reparații pentru cea de-a 16-a oara in timpul celor doua mandate ale președintelui Klaus Iohannis. Administrația Prezidențiala a contractat nu mai puțin de 16 ori lucrari similare la Palatul Cotroceni incepand cu anul 2016, din primul mandat de președinte al lui Klaus Iohannis,…

- Klaus Iohannis a anunțat, luni, la deschiderea anului școlar, ca problema consumului de droguri in randul elevilor va fi discutata in prima ședința a Consiliului Suprem de Aparare a Țarii. Președintele a participat, alaturi de ministrul Educației și primarul sectorului 1, Clotilde Armand, la festivitatea…

- Viktor Orban a prelungit cu inca 6 luni starea de urgența in Ungaria, din cauza imigrației. Guvernul ungar a prelungit cu inca sase luni, pana in martie 2024, „starea de urgenta din cauza imigratiei masive” pe care a decretat-o in 2016, la scurt timp dupa criza migratiei, in conditiile in care politia…

- Premierul Ungariei, Viktor Orban, aflat la Tusnad, in Romania, si-a reluat sambata atacurile la adresa Uniunii Europene pentru ca desfasoara ceea ce el a numit o „ofensiva LGBTQ”, dand asigurari ca guvernul sau nationalist va proteja radacinile crestine ale tarii, relateaza Reuters. In discursul sustinut…

- Premierul Marcel Ciolacu l-a primit miercuri pe premierul ungar Viktor Orban la un pranz privat care a avut loc la Bucuresti, potrivit lui Bertalan Havasi, seful biroului de presa al prim-ministrului Ungariei. Cei doi sefi de guvern au purtat o conversatie informala despre afaceri bilaterale si europene.…

- Simona Bucura Oprescu si Natalia Intotero depun astazi juramantul in fata presedintelui Klaus Iohannis si isi pot lua in primire ministerele, la trei zile distanta dupa ce conducerea PSD le-a desemnat in functie. Potrivit programului anuntat de Administratia Prezidentiala, miercuri, la ora 14.00, va…