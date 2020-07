Viktor Orban se simte persecutat de premierul Olandei

Stiri pe aceeasi tema

- Premierul ungar Viktor Orban l-a acuzat duminica pe omologul sau olandez ca vrea sa "pedepseasca financiar" Ungaria, insistand pe legatura dintre statul de drept si acordarea de ajutoare europene prevazute in planul de relansare, asupra caruia negocierile bat pasul pe loc, informeaza AFP."Nu…

- Premierul ungar Viktor Orban a declarat vineri ca planul de recuperare economica al Uniunii Europene ar fi inacceptabil daca fondurile vor fi legate de condiții privind respectarea statului de drept și ca Budapesta și-ar putea exercita dreptul de veto ca o ultima opțiune, relateaza Reuters.Cei…

- Premierul ungar Viktor Orban a facut, miercuri, o postare controversata, pe Facebook, dupa ce proiectele UDMR privind autonomia au fost respinse in Parlamentul Romaniei. El a pus pe contul sau o imagine cu un glob cu harta Ungariei mari, in care apare inclusiv Transilvania. Reactiile romanilor nu au…

- ​Directorul SRI Eduard Hellvig va fi audiat marti în Parlament, subiectul audierii fiind afirmatia presedintelui Iohannis privind întelegerea între PSD si UDMR privind Ardealul, potrivit Mediafax.Eduard Hellvig va fi audiat, marti, în comisia de control a SRI pentru a lamuri…

- Ungaria trebuie sa se pregateasca pentru un posibil al doilea val al epidemiei de coronavirus in lunile octombrie sau noiembrie, chiar daca cel mai probabil raspandirea COVID-19 va incetini pe perioada verii, a declarat vineri premierul ungar Viktor Orban, la postul national de radio, transmite Reuters,…

- Viktor Orban a prezentat intr-o postare pe Facebook un plan de relaxare, insa a subliniat ca purtarea maștilor va fi obligatorie in magazine și mijloacele de transport public, iar restricțiile de deplasare raman in vigoare in Budapesta și in imprejurimi, urmand a fi relaxate in restul țarii.…