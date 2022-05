Ungaria nu va sustine ideea ca pe listele de sanctiuni ale Uniunii Europene impotriva Rusiei sa fie inclusi lideri religiosi, precum patriarhul Kiril, a declarat joi premierul ungar Viktor Orban. Sanctionarea demnitarilor religiosi ar afecta libertatea religioasa in comunitatile maghiare, crede prim–ministrul de la Budapesta. Orban s-a intalnit cu Patriarhul Bisericii Ortodoxe Siriace Viktor Orban […] The post Viktor Orban sare in apararea Patriarhului Kiril. Ce s-ar intampla daca liderul religios ar fi sanctionat first appeared on Ziarul National .