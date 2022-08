Stiri pe aceeasi tema

- Premierul ungar Viktor Orban, aflat in vacanta pe litoralul croat, a fost la un pas sa se scufunde acolo cu o barca gonflabila, dar a fost salvat de un jurnalist local, potrivit unor relatari aparute luni in mass-media preluate de agentia DPA, scrie Agerpres. Incidentul a avut loc in weekend intr-un…

- Justitia americana a inculpat pentru „furt de identitate” un cuplu care a trait timp de 35 de ani sub numele de bebelusi decedati, un dosar marcat de suspiciunea de spionaj. Walter Primrose si sotia sa, Gwynn Morrison, ambii nascuti in 1955, au fost arestati vineri in Hawaii. Potrivit documentelor judecatoresti,…

- Guvernul ungar a anuntat, sambata, ca intarește masurile de securitate la frontierele cu Serbia si Croatia, pe motiv ca a constatat o crestere a numarului de migranti care vin in Europa pe ruta balcanica. Astfel, potrivit unui decret al premierului Viktor Orban, vor fi efectuate lucrari pentru a creste…

- Trei adolescente s-au incaierat intr-un parc din localitatea Orbeasca, lovindu-se cu pumnii si picioarele si tarandu-se pe asfalt una pe alta. Politia s-a autosesizat si a deschis dosar penal dupa ce imagini cu bataia au fost postate pe Facebook. Bataia a avut loc seara zilei de 10 iulie, in jurul orei…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a vorbit, printr-un mesaj publicat sambata, pe Facebook, despre ”trompetele rusești” care ”falseaza” pe tema exploatarii carbunelui in Romania. Ministrul a precizat ca ”trompetele” sunt ”disperate” pentru ca Romania ”construiește cu partenerii strategici americani,…

- Fostul ministru al Economiei, deputatul USR Claudiu Nasui a laudat propunerea PSD de a supraimpozita pensiile speciale si salariile mari. „O idee foarte buna”, a scris Nasui pe Facebook. De asemenea, o alta masura propusa de PSD, cea privind impozitarea salariilor la stat peste nivelul salariului presedintelui…

- Europarlamentarul roman Maria Grapini a povestit, pe contul sau de Facebook, cum a lasat-o avionul cu care mergea la Bruxelles in camp și cat a durat sa ajunga cu bine. In plus, politicianul era și cu o delegație de 40 de romani, carora voia sa le arate Parlamentul European. Maria Grapini spune ca in…

- Un barbat din Arad a fost impușcat in picior de polițiști, luni dimineața, dupa ce i-a atacat in timpul intervenției pentru a aplana un scandal in familie. Surse din poliție, citate de Antena 3, au precizat ca soția barbatului este polițista și a cerut ajutorul colegilor pentru ca barbatul a devenit…