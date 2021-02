Viktor Orban s-a vaccinat cu serul chinezesc Sinopharm

Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul ungar a decis joi extinderea pana pe 15 martie a carantinei parțiale impuse pentru combaterea raspandirii coronavirusului, anunțand ca se așteapta la creșterea numarului de cazuri in urmatoarele doua saptamani, relateaza Reuters. Anunțul a fost facut de Gergely Gulyas, șeful cancelariei premierului…

- Ungaria va incepe miercuri vaccinarea impotriva COVID-19 si cu dozele achizitionate de la compania chineza Sinopharm, devenind primul stat membru al Uniunii Europene care va folosi acest ser, relateaza Reuters. Anuntul a fost facut marti de Guvernul de la Budapesta pe pagina sa de Facebook…

- Ungaria devine vineri prima tara din Uniunea Europeana (UE) care foloseste vaccinul rusesc impotriva covid-19 Sputnik V, a anuntat intr-o conferinta de presa obisnuita medicul-sef ungar Cecilia Muller, relateaza AFP. „Azi (vineri), incepem sa vaccinam cu vaccinul Sputnik , in centre de vaccinare…

- Ungaria, prima tara din UE care cumpara vaccinul rusesc, a incheiat un contract pentru doua milioane de doze de vaccin Sputnik V, suficiente pentru imunizarea a un milion de persoane si livrabile pe parcursul urmatoarelor trei luni, dintre care circa 200.000 pana la finele lunii februarie.Guvernul condus…

- Ungaria intentioneaza sa inceapa sa le administreze cetatenilor sai vaccinul anti-coronavirus Sinopharm, produs in China, in cursul lunii februarie, a anuntat vineri guvernul de la Budapesta, relateaza AFP. In ianuarie, Budapesta a devenit prima tara din Uniunea Europeana care a semnat contracte…

