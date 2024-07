Stiri pe aceeasi tema

- Premierul naționalist al Ungariei, Viktor Orban, a ținut un discurs la Baile Tușnad anti-vest in care a avertizat despre o noua „ordine mondiala” orientata spre Asia, in timp ce și-a exprimat sprijinul in spatele președinției lui Donald Trump. El a mai afirmat ca UE aluneca inspre insignifianța. Orban…

- Prim-ministrul naționalist al Ungariei, Viktor Orban, a declarat sambata ca UE aluneca spre uitare, intr-un discurs antioccidental incoerent in care a avertizat cu privire la o noua „ordine mondiala” orientata spre Asia.

- Viktor Orban (61 de ani), premierul Ungariei a ratat ocazia sa fie prezent in aceasta seara la meciul din Superliga dintre Sepsi și Dinamo. Politicianul maghiar era așteptat la meci, acesta aflandu-se in Romania, dupa ce in aceasta dimineața a susținut un discurs la Baile Tusnad, la Universitatea de…

- Conform premierului Ungariei, Viktor Orban, conducerea Rusiei este caracterizata drept „hiper-raționala”, iar Ucraina nu va reuși niciodata sa-și indeplineasca visul de a adera la Uniunea Europeana sau la NATO. Declarațiile au fost facute in discursul susținut la Baile Tușnad din Romania, conform informațiilor…

- Peste 7.000 de persoane s-au inregistrat pentru a asista la traditionalul discurs pe care Viktor Orban, premierul Ungariei, il va sustine in inchiderea lucrarilor Universitatii de Vara "Tusvanyos", de la Baile Tusnad, au precizat organizatorii.

- Peste 7.000 de persoane s-au inregistrat pentru a asista la traditionalul discurs pe care Viktor Orban, premierul Ungariei, il va sustine in inchiderea lucrarilor Universitatii de Vara "Tusvanyos" de la Baile Tusnad.

- Premierul maghiar Viktor Orban va avea o intalnire informala, vineri, 26 august,la București, cu omologul sau roman, Marcel Ciolacu. Intalnirea are loc in contextul participarii lui Orban la Universitatea Maghiara de Vara de la Baile Tușnad. O intalnire similara a avut loc și anul trecut, inaintea deplasarii…

- Intr-o demonstrație zgomotoasa de dezaprobare fața de premierul Ungariei, Viktor Orban, mii de oameni s-au adunat in orașul Debrețin (Debrecen), un fief al partidului sau, Fidesz. Protestul a fost organizat de Peter Magyar, fost membru al guvernului și o voce critica fața de politica lui Orban. Cu aproximativ…