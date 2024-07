Stiri pe aceeasi tema

- Premierul nationalist ungar Viktor Orban s-a intalnit cu fostul presedinte american Donald Trump in Florida, dupa incheierea summitului NATO de la Washington si la finalul unui turneu la Kiev, Moscova si Beijing. Scopul sau declarat este gasirea unei cai de a rezolva conflictul din Ucraina. „Misiunea…

- Foto – Hepta Bruxelles-ul iși ține respirația in timp ce Budapesta preia președinția rotativa a Consiliului. In ciuda istoricului prim-ministrului Viktor Orban ca provocator-șef al UE, diplomații au lucrat intens pentru a sublinia ca Budapesta dorește sa aiba o perioada normala, de succes, in timpul…

- Premierul ungar Viktor Orban a declarat ca țara sa este singura din UE „ai carei cetațeni mor in razboiul din Ucraina”. El a facut aceasta afirmație intr-un interviu acordat ziarului italian Il Giornale.

- Vladimir Ionescu (www.b1tv.ro) Secretarul britanic al afacerilor externe, David Cameron, s-a intalnit cu Donald Trump in Florida in aprilie pentru a incerca sa il convinga pe candidatul republican la alegerile prezidențiale din SUA sa susțina mai multe ajutoare militare pentru Ucraina in fața opoziției…