Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ungariei, ultranationalistul Viktor Orban, a dat asigurari ca va continua sa blocheze actuala politica externa a Uniunii Europene pe care a calificat-o drept ridicola, iar pe cei 27 de membri ai blocului comunitar a spus ca-i percepe ca pe niste ''tigri de hartie penibili''.

- Sociologii de la Avangarde au realizat o cercetare pe tema percepției publice a romanilor asupra relațiilor internaționale. Conform studiului, daca ar trebui sa aleaga, pentru Romania, intre apartenența la UE și parteneriatul strategic cu Statele Unite, cei mai mulți dintre cei intrebați, 53% prefera…

- Cineva, cum ar veni, va trebui la un moment dat sa spuna daca politica externa a UE mai ramane un domeniu de competente comune, adica un spatiu caracterizat printr-o unitate decizionala in spiritul in care voteaza din cand in cand sefii de state si guverne sau, dimpotriva, in momentele cele mai sensibile,…

- Presedinta Senatului Anca Dragu a afirmat, luni la Conferinta liderilor Parlamentelor din Uniunea Europeana, ca digitalizarea este pentru tara noastra o prioritate importanta pe agenda politica nationala. La eveniment a fost evidentiat faptul ca digitalizarea reprezinta una dintre temele prioritare…