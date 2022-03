Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski a mulțumit Europei pentru sprijin, dar pe de alta parte, le-a reproșat liderilor ca au acționat prea târziu și au ratat șansa de a-l opri pe Vladimir Putin sa porneasca acest razboi. Ucraina ar trebui sa fie în Uniunea Europeana…

- Europarlamentarul socialist ungar Istvan Ujhelyi a cerut duminica guvernului de la Budapesta sa rezilieze contractele pentru producția de vaccinuri rusești intr-o fabrica in curs de construcție la Debrecen, transmite MTI citata de Agerpres . Ujhelyi a sustinut ca fabrica din estul Ungariei ar trebui…

- Peter Marki-Zay, candidatul unic al Coaliției de Opoziție din Ungaria la funcția de prim-ministru, a declarat, miercuri, ca premierul Orban trimite arme in Ucraina, cu ajutorul unor avioane ungare, potrivit Agerpres. Marki-Zay a declarat ca Guvernul de la Budapesta și partidul de guvernamant au acuzat…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, afirma, la RFI, ca agresiunea Rusiei la adresa Ucrainei este "un act criminal si inacceptabil". Vicepremierul crede ca Romania nu are motive sa intre in panica, in contextul razboiului din Ucraina. Kelemen Hunor condamna agresiunea Rusiei la adresa Ucrainei. "Ceea ce…

- "Regulile privind azilul sunt clare, prima tara sigura trebuie sa ofere adapost", a declarat oficialul ungar intr-o conferinta de presa, adaugand ca interesul Ungariei este sa se evite un razboi in disputa dintre Rusia si Ucraina.In acelasi timp, comandantul fortelor armate ungare, generalul-locotenent…

- Prim-ministrul ungar Viktor Orban a declarat vineri ca, la intalnirea pe care o va avea cu presedintele rus Vladimir Putin saptamana viitoare la Moscova, va incerca sa obtina suplimentarea cantitatii de gaze pe care Ungaria o primeste din Rusia, transmite Reuters. Ungaria, membra a Aliantei Nord-Atlantice…