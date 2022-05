Ungaria nu poate susține noul pachet de sancțiuni al Uniunii Europene impotriva Rusiei in forma sa actuala, inclusiv un embargo asupra importurilor de țiței rusesc, a declarat vineri premierul Viktor Orban, potrivit Reuters. Orban a spus ca actuala propunere a Comisiei Europene de interzicere a importurilor de petrol rusesc ar echivala cu o „bomba atomica” […] The post Viktor Orban respinge noul pachet de sancțiuni pentru Rusia. Acuza UE ca arunca o „bomba nucleara” asupra economiei Ungariei first appeared on Ziarul National .