Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ungariei, Viktor Orban, a refuzat, miercuri, invitatia de a participa la o dezbatere in Parlamentul European pe tema criticilor referitoare la starea de urgenta instituita in tara sa din cauza pandemiei, potrivit Mediafax.

- Premierul ungar Viktor Orban a refuzat miercuri o invitatie din partea presedintelui Parlamentului European de a participa la o dezbatere cu privire la starea de urgenta instaurata in tara sa in contextul pandemiei de COVID-19 si a repercusiunilor acesteia asupra drepturilor si libertatilor fundamentale,…

- Prim-ministrul ungar Viktor Orban a fost invitat marti de presedintele Parlamentului European la o dezbatere cu privire la starea de urgenta instaurata in tara sa in contextul pandemiei de COVID-19 si la consecințele acesteia asupra drepturilor si libertatilor fundamentale.

- Premierul maghiar Viktor Orban a fost invitat marți de președintele Parlamentului European pentru a discuta despre starea de urgența din țara sa ca raspuns la pandemia Covid-19 și repercusiunile sale asupra drepturilor și libertaților fundamentale, potrivit AFP. Consiliul și Comisia Europeana…

- Anunțul a fost facut joi de Gergely Gulyas, seful de cabinet al premierului ungar Viktor Orban, informeaza MTI. Potrivit lui Gulyas, guvernul de la Budapesta va analiza in fiecare miercuri oportunitatea mentinerii masurilor de izolare. Autoritatile municipale din Ungaria vor putea impune restrictii…

- Șefa CE, ingrijorata ca masurile de urgenta luate in Ungaria in lupta cu COVID-19 ii dau prea multe puteri premierului Viktor Orban. Fidesz ar putea fi exclus din PPE Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, si-a exprimat joi ingrijorarea in legatura cu situatia din Ungaria, dupa adoptarea…

- Ursula von der Leyen si-a exprimat ingrijorarea in legatura cu adoptarea de catre Ungaria a unor masuri in criza coronavirusului. Iar zilele Partidului Fidesz al lui Viktor Orban in Partidul Popular European s-ar apropia de final, deoarce Donald Tusk considera inacceptabile masurile adoptate in Ungaria."Inteleg…

- Ungaria a declarat miercuri stare de urgenta pentru a aplica masurile de prevenire a raspandirii coronavirusului. Ungaria a interzis accesul persoanelor venite din Italia, China, Coreea de Sud si Iran, cu exceptia cetatenilor ungari, care vor trebui sa ramana doua saptamani in izolare la domiciliu,…