- Premierul ungar Viktor Orban a declarat vineri ca planul de recuperare economica al Uniunii Europene ar fi inacceptabil daca fondurile vor fi legate de condiții privind respectarea statului de drept și ca Budapesta și-ar putea exercita dreptul de veto ca o ultima opțiune, relateaza Reuters.Cei…

- Presedintele PLUS, Dacian Ciolos, lider al grupului Renew Europe, a cerut, miercuri, in plenul Parlamentului European, in cadrul discursului sau adresat cancelarului Angela Merkel, ca acordarea fondurilor europene sa fie conditionata de respectarea statului de drept. Solicitarea presedintelui Renew…

- UE va conditiona accesarea fondurilor europene de respectarea statului de drept si combaterea coruptiei, avertizeaza vicepresedintele Comisiei Europene, Vera Jourova, mentionand ca tarile vizate in primul rand sunt Ungaria, Polonia si Romania, relateaza Mediafax care citeaza Reuters.

- Ministrul polonez de externe, Jacek Czaputowicz, a declarat miercuri ca Polonia se opune propunerii Comisiei Europene de conditionare a accesarii fondurilor europene de situatia statului de drept, intrucat este imposibil de stabilit criterii obiective care sa fie evaluate.

- Polonia se opune propunerii Comisiei Europene de conditionare a accesarii fondurilor europene de situatia statului de drept, intrucat este imposibil de stabilit criterii obiective care sa fie evaluate, a declarat miercuri ministrul polonez de externe, Jacek Czaputowicz, informeaza agentia DPA. Declaratia…

- Premierul ungar Viktor Orban a posta pe Facebook o imagine cu harta Ungariei Mari in care este inclusa si Transilvania, in contextul examenelor la istorie ale elevilor din tara vecina. Postarea premierului de la Budapesta vine la o saptamana dupa atacul presedintelui Klaus Iohannis privind proiectul…

- Ungaria trebuie sa se pregateasca pentru un posibil al doilea val al epidemiei de coronavirus in lunile octombrie sau noiembrie, chiar daca cel mai probabil raspandirea COVID-19 va incetini pe perioada verii, a declarat vineri premierul ungar Viktor Orban, la postul national de radio, transmite Reuters.…