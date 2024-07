Stiri pe aceeasi tema

- Viktor Orban a sosit luni la Beijing, pentru discutii cu presedintele chinez Xi Jinping, a anunțat biroul de presa al premierului maghiar prin intermediul agenției de presa de stat MTI, citata de Reuters. Orban a postat apoi pe contul de Facebook un mesaj din capitala Chinei.„Misiunea de pace a premierului…

- Negocierile privind aderarea Ucrainei și a Republicii Moldova la Uniunea Europeana incep oficial marți, 25 iunie, la Luxemburg, in cadrul unei conferinte interguvernamentale (CIG), relateaza AFP, citata de Agerpres.Inceperea discuțiilor are loc in urma unui acord obținut cu greu de țarile membre pe…

- In Uniunea Europeana a inceput trecerea peste liniile rosii, deoarece comunitatea a ignorat complet dreptul de decizie al Ungariei si a alocat inca 1,4 miliarde de euro pentru finantarea livrarilor de arme, totodata s-a inaintat o propunere de a trimite instructori militari in Ucraina, a anuntat ministrul…

- Ministrii de externe ai Uniunii Europene au aprobat un ajutor militar de 1,4 miliarde de euro pentru Ucraina, pachetul urmand sa fie finantat pentru prima data din veniturile provenite din activele inghetate ale Bancii Centrale a Rusiei.

- Premierul ungar Viktor Orban a declarat pentru presa germana ca doreste sa faca din problema migratiei un punct central al viitoarei presedintii a Ungariei la Uniunea Europeana, relateaza DPA. Orban a declarat pentru grupul de presa Funke in comentarii publicate duminica aceasta ca saluta pozitia cancelarului…

- Ambasadorii celor 27 de tari ale Uniunii Europene si-au dat vineri ‘acordul de principiu’ cu privire la deschiderea negocierilor de aderare cu Ucraina si Republica Moldova, care vor incepe pe 25 iunie, a anuntat presedintia belgiana a Consiliului UE, noteaza AFP. ‘Ambasadorii si-au dat acordul de principiu…

- Instanța suprema a Uniunii Europene a decis ca Ungaria trebuie sa plateasca o amenda de 200 de milioane de euro pentru ca nu și-a modificat politica de gestionare a migranților și a solicitanților de azil la frontiera, relateaza Reuters.Curtea Europeana de Justiție precizeaza, in verdictul sau, ca Ungaria…