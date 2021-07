Premierul ungar Viktor Orban a promis joi ca eforturile institutiilor UE si ale unor politicieni europeni de a-l determina sa renunte la legea care interzice promovarea homosexualitatii in scoli vor fi zadarnice, potrivit agentiilor Reuters si MTI. ''Parlamentul European si Comisia Europeana vor ca noi sa lasam activistii si organizatiile LGBTQ in scoli si gradinite. Dar Ungaria nu doreste acest lucru'', a scris Viktor Orban intr-un mesaj pe Facebook, in ziua in care in aceasta tara intra in vigoare legea care interzice folosirea in scoli a materialelor care promoveaza homosexualitatea…