Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ungariei, Viktor Orban, a asistat, vineri seara, la meciul de fotbal dintre echipele Sepsi OSK si FC U Craiova, disputat pe Arena Sepsi la Sfantu Gheorghe si incheiat cu victoria gazdelor.

- Premierul Ungariei, Viktor Orban, a asistat, vineri seara, la meciul de fotbal dintre echipele Sepsi OSK si FC U Craiova, disputat pe Arena Sepsi la Sfantu Gheorghe si incheiat cu victoria gazdelor.La finalul meciului, Viktor Orban a postat pe pagina sa de Facebook mesajul in limba maghiara "Szep…

- Premierul Ungariei, Viktor Orban, a asistat, vineri seara, la meciul de fotbal dintre echipele Sepsi OSK si FC U Craiova, disputat pe Arena Sepsi la Sfantu Gheorghe si incheiat cu victoria gazdelor.

- Surpriza din tribune! Viktor Orban, premierul Ungariei, a luat parte la meciul dintre Sepsi OSK și FC U Craiova, partida disputata la Sfantu Gheorghe, incheiata cu victoria gazdelor. La finalul meciului, Viktor Orban a postat pe pagina sa de Facebook mesajul in limba maghiara “Szep volt, fiuk!” (“A…

- Sepsi OSK Sfantu Gheorghe a invins vineri seara pe U Craiova 1948 pe teren propriu, cu 1-0, sub privirile premierului Ungariei, Viktor Orban, care a fost prezent in tribune. Golul victoriei a fost marcat de Rondon, pe finalul unui meci in care ambele echipe au avut cate un eliminat.Sepsi OSK Sfantu…

- Momente teribile, greu de privit, in prelungirile primei reprize din Sepsi - FCU Craiova 1948. Jonathan Rodriguez, fotbalistul gazdelor, a fost ținta unui fault de-a dreptul brutal comis de Matheus Mascarenhas, cel care avea sa fie eliminat de „centralul” Ionuț Coza. Au urmat scene tragi-comice pe stadionul…

- Viktor Orban, premierul Ungariei, asista la meciul Sepsi - FCU Craiova, alaturi de conducatorul clubului din Sfantul Gheorghe, Laszlo Dioszegi, potrivit unor imagini difuzate in direct in timpul partidei.Orban e de miercuri in Romania, pentru Universitatea de Vara „Tusvanyos” de la Baile Tusnad,…

- Nicolae Dica a fost numit antrenor al FCU 1948 Craiova dupa meciul cu FCSB, pierdut de echipa olteana cu 1 3. Vineri, 21 iulie, incepe etapa a doua a Superligii, editia 2023 2024, fiind programate primele doua partide ale rundei. De la ora 18.30, se joaca meciul Sepsi OSK Sfantu Gheorghe locul 10, cu…