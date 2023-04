Stiri pe aceeasi tema

- „Nu am fost pregatit sa fac ințelegeri cu mine insumi in timp ce imi faceam treaba. Voiam sa ma retrag in mai puțin de doi ani. Am incercat sa ne punem toata viața noastra in trei serviete,” povestește Gleb Karakulov.Fostul ofițer se asigura ca atat Putin, cat și prim-ministrul beneficiaza de comunicații…

- Ministerul kazah de Externe și-a declarat poziția fara echivoc cu privire la razboiul ruso-ucrainean in curs de desfașurare. Aceasta poziție deriva din principiile fundamentale ale ONU, in special din prevederile privind integritatea teritoriala a statelor."Poziția Kazahstanului este ca integritatea…

- Președintele francez Emmanuel Macron il va primi luni seara la Paris pe premierul ungar Viktor Orban pentru a insista asupra „unitatii tarilor europene” privind razboiul din Ucraina, precum si asupra „valorilor europene” si a „statului de drept”.

- Inceputul de saptamana nu vine cu vești bune pentru o zodie, in timp ce alți nativi se vor bucura de o zi bogata. De pilda, in viața Capricornilor apare acea persoana de care au nevoie, Berbecii trebuie sa fie cu bagare de seama in privinta deciziilor, deoarece ii pot afecta pe termen lung, iar Racii…

- Ungaria este „tarata in razboi”, dar conducerea ei este suficient de puternica sa tina tara departe de conflict, a declarat premierul ungar Viktor Orban, intr-un interviu acordat publicatiei elvetiene Weltwoche, citat joi de MTI, potrivit Agerpres. Orban a subliniat ca Ungaria a fost grav afectata de…

- Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana, a afirmat ca regimul Putin incearca acum sa descurajeze vectorul pro-occidental al țarii și sa divizeze populația. Geoana a adaugat ca Rusia nu are in acest moment forța sa atace și Republica Moldova.

- Atac dur al unei publicatii controlate de Viktor Orban, Magyar Nemzet, impotriva diplomatiei romanesti: „Esecul diplomatiei romane de tip chelner", titreaza ziarul de la Budapesta. O analiza a articolului arata ca Romania este certata pentru ca sustine Ucraina si nu adopta pozitia pro-rusa a guvernului…

- Avem parte de o adevarata lovitura de teatru! Din 5 februarie, motorina ruseasca a fost interzisa in statele membre UE, inclusiv in țara noastra.Deși se credea ca embargoul privitor la motorina din Rusia va aduce scumpiri pe piața carburanților, iata ca avem parte de o lovitura de teatru. Citește AICI…