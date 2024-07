Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Chinei, Xi Jinping, a declarat luni, in timpul unei intalniri la Beijing cu premierul ungar Viktor Orban, ca marile puteri mondiale ar trebui sa ajute Rusia și Ucraina sa reia discuțiile directe de pace, potrivit EFE si AFP, transmite Agerpres.„Comunitatea internationala ar trebui sa creeze…

- Premierul ungar Viktor Orban, care a efectuat marti prima sa vizita in Ucraina de la inceputul invaziei ruse, l-a indemnat pe Volodimir Zelenski sa ia in calcul cat mai rapid o incetare a focului pentru a ajunge la pace cu Rusia, in timp ce presedintele ucrainean a insistat asupra unei „paci juste”…

- Premierul ungar Viktor Orban a declarat luni ca, pe parcursul semestrului in care Ungaria se va afla la conducerea Consiliului UE, va propune celorlalti parteneri masurile restrictive pe care le aplica deja in tara sa cu scopul de a frana imigratia ilegala. Orban a preluat ieri, pentru 6 luni, președinția…

- Uniunea Europeana, pe de o parte, si Ucraina si Republica Moldova, pe de alta parte, lanseaza oficial marti, la Luxemburg, negocierile menite sa permita celor doua tari sa devina intr-o zi membre cu drepturi depline ale UE. Negocierile de aderare dintre UE si o tara terta au loc in cadrul unei conferinte…

- Negocierile privind aderarea Ucrainei și a Republicii Moldova la Uniunea Europeana incep oficial marți, 25 iunie, la Luxemburg, in cadrul unei conferinte interguvernamentale (CIG), relateaza AFP, citata de Agerpres.Inceperea discuțiilor are loc in urma unui acord obținut cu greu de țarile membre pe…

- Premierul Ungariei, Viktor Orban, a declarat vineri ca tara sa va plati amenda impusa de Curtea de Justitie a Uniunii Europene (CJUE) pentru nerespectarea legislatiei UE in domeniul migratiei. Acesta a adaugat ca se gandește la o soluție care sa fie „mai dureroasa pentru Bruxelles decat pentru Ungaria”.

- Relația dintre Ungaria lui Viktor Orban și liderii Uniunii Europene este din nou extrem de tensionata. Viktor Orban a renunțat la dreptul de veto exercitat in cazul acordului dintre UE și Ucraina, iar la schimb a primit dezghețarea fondurilor europene pentru Ungaria. Acordul dintre UE și Ucraina a fost…

- Premierul ungar Viktor Orban a cerut miercuri, 17 aprilie, o schimbare a conducerii de la Bruxelles, in timp ce a criticat politicile Uniunii Europene privind migrația și razboiul din Ucraina, scrie Politico."Sensul acestor alegeri europene (alegerile europarlamentare, n.r.) este de a schimba conducerea",…