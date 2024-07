Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ungariei, Viktor Orban, a declarat, sambata, la Universitatea de Vara "Tusvayos" din Baile Tusnad, ca schimbarea ordinii mondiale este un proces care a pornit din Asia, zona care va deveni centrul definitoriu al lumii, punctand faptul ca omenirea se afla in cursul unor schimbari majore care…

- Viktor Orban a venit in Romania pentru a participa, la fel ca in fiecare an, la Universitatea de Vara si Tabara Studenteasca de la Baile Tusnad, un eveniment de referința pentru comunitatea maghiara. Premierul maghiar a anunțat ca a avut o discuție cu Marcel Ciolacu și a laudat Romania, spunand ca anul…

- Inscris intr-un asa-zis turneu de pace care a cuprins inclusiv Rusia, fara a avea mandat in acest sens din partea liderilor UE, Viktor Orban va participa la Tabara de Vara de la Baile-Tusnad.

- Premierul ungar Viktor Orban a scris o scrisoare președintelui Consiliului European Charles Michel și liderilor UE dupa vizita sa in Rusia, care conține un „rezumat” al discuțiilor sale cu liderul rus Vladimir...

- Presedintele Chinei, Xi Jinping, a declarat luni, in timpul unei intalniri la Beijing cu premierul ungar Viktor Orban, ca marile puteri mondiale ar trebui sa ajute Rusia și Ucraina sa reia discuțiile directe de pace, potrivit EFE si AFP, transmite Agerpres.„Comunitatea internationala ar trebui sa creeze…

- Premierul ungar Viktor Orban a ajuns la Moscova, pentru o intalnire cu liderul rus. „Nu are niciun mandat de a se angaja cu Rusia in numele UE”, spune președintele Consiliului European, Charles Michel.

- Premierul ungar Viktor Orban a dezvaluit scopul primei sale vizite la Kiev de la declanșarea invaziei ruse, marți, dupa ce Ungaria a preluat președinția rotativa a Consiliului Uniunii Europene. Orban l-a sfatuit pe Volodimir Zelenski sa se orienteze catre un armistițiu.

- Uniunea Europeana, pe de o parte, si Ucraina si Republica Moldova, pe de alta parte, lanseaza oficial marti, la Luxemburg, negocierile menite sa permita celor doua tari sa devina intr-o zi membre cu drepturi depline ale UE. Negocierile de aderare dintre UE si o tara terta au loc in cadrul unei conferinte…