Viktor Orban a spus, la Viena, ca Ungaria nu va pune in aplicare deciziile in materie de migratie ale Uniunii Europene. Premierul maghiar a subliniat ca tara sa nu va accepta cote obligatorii sau obligatia de a construi tabere pentru migranti ori „ghetouri pentru migranti”. Oficialul de la Budapesta a motivat ca deciziile UE ar […] The post Viktor Orban pretinde ca salveaza Europa de ea insasi. Ce decizie a luat contra migratiei ilegale first appeared on Ziarul National .