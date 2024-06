Stiri pe aceeasi tema

- Un ofiter de politie in varsta de 61 de ani a murit, luni, iar un altul a fost grav ranit in urma unui accident rutier produs in timp ce il escorta pe prim-ministrul Ungariei, Viktor Orban, care revenea de la meciul nationalei ungare cu Scotia, de la Euro-2024, relateaza Reuters. Echipa de motociclisti…

- Viktor Orban, prim-ministrul Ungariei si liderul UE cel mai apropiat de Kremlin, a comentat, luni seara, rezultatul alegerilor pentru Parlamentul European, afirmand ca "peisajul politic european s-a mutat spre dreapta si spre pace".

- Liderul AUR, George Simion, a mers, vineri, la Parchetul General, pentru a da declarații legate de o posibila falsificarea semnaturilor pentru depunerea candidaturii independente a lui Silvestru Șoșoaca la Parlamentul European, deși nu a fost citat. „Miercuri, inainte de alegeri, procurorul de caz…

- Un lider „carismatic”, cu care trebuie sa discuti, fie ca iti place sau nu – joi, pe strazile din Beijing, chinezii au exprimat o parere in general pozitiva despre Vladimir Putin, in prezent in vizita de stat in China, scrie Agerpres. Daca in Occident, stapanul de la Kremlin are o imagine impartita,…

- Liderul cecen Ramzan Kadirov a declarat, marți, cu ocazia ceremoniei de investire a lui Putin de la Kremlin, ca rușii trebuie sa preia controlul asupra orașelor ucrainene Odesa și Harkov in luna mai. Ulterior, președintele ucrainean Volodimir Zelenski ar trebui „forțat” sa semneze un tratat cu Rusia,…

- Vladimir Putin a preluat, marti, functia de presedinte al Rusiei pentru a cincea oara, ceremonia solemna avand loc la Kremlin. Ajuns la 71 de ani, liderul de la Kremlin conduce țara de la inceputul secolului și și-a asigurat un nou mandat in martie, dupa ce a caștigat alegerile prezidențiale lipsite…

- Gigantul rus Gazprom va deveni sponsor al clubului de fotbal Ferencvaros Budapesta, club legat de guvernul Ungariei, relateaza cotidianul maghiar Blikk, dupa ce clubul a anunțat ca o ”mare firma internaționala” il va sponsoriza. Președintele clubului este și vicepreședinte al partidului Fidesz al lui…