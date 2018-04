Stiri pe aceeasi tema

- UE ii cere lui Viktor Orban sa respecta valorile europene, intr-un mesaj transmis dupa ce a caștigat un nou mandat ca premier al Ungariei. In replica, acesta a spus ca lucrurile nu mai pot continua asa in Uniunea Europeana, scrie EFE, citat de Agerpres. Intr-un mesaj transmis de Comisia Europeana, liderii…

- Fidesz, partidul premierului Viktor Orban, a obtinut o majoritate de doua treimi in viitorul parlament de la Budapesta, in urma alegerilor legislative desfasurate duminica in Ungaria, potrivit primelor rezultate partiale anuntate oficial dupa numararea a peste 90% din voturi.

- Dupa ce a votat intr-un district bogat din Budapesta impreuna cu sotia sa, Orban a declarat ca viitorul Ungariei este in joc in vot. "De aici voi merge si voi lua parte la mobilizarea alegatorilor ... Am votat pentru Fidesz si le cer tuturor sa participe la alegeri", a spus Orban unui grup de jurnalisti.…

- Miza alegerilor parlamentare care se desfasoara duminica in Ungaria este viitorul tarii, a declarat premierul in exercitiu Viktor Orban, dupa ce a votat intr-un cartier select din Budapesta in cursul diminetii. "Noi alegem nu doar partide, un guvern si un prim-ministru, ci votam si pentru un viitor",…

- Budapesta este in acest moment unul din cele mai sigure orase din Europa, fapt care s-ar putea insa schimba foarte usor daca cei care vin la vot duminica vor face o alegere gresita, a avertizat miercuri premierul ungar Viktor Orban, transmite MTI. Orban a avertizat ca orasul ar putea deveni…

- Social-democratii germani au votat duminica in favoarea desfasurarii de negocieri cu cancelarul Angela Merkel pentru formarea unui nou guvern. Votul favorabil a fost obținut cu o majoritate la limita, potrivit Bloomberg. Anterior, liderul social-democrat german Martin Schulz a facut apel la partidul…

- Parlamentarii cehi au votat, vineri, in favoarea ridicarii imunitatii premierului Andrej Babis, pentru a fi anchetat intr-un dosar privind fraude cu fonduri europene, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Ungaria va organiza alegerile parlamentare la data de 8 aprilie 2018, a anuntat, joi, Janos Ader, presedintele Ungariei, iar campania electorala va incepe cu 50 de zile inainte scrutinului, adica pe 17 februarie, relateaza agentia MTI. Scrutinul pentru alegerea noilor membri ai Parlamentului…