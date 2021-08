Guvernul ungar, condus de Viktor Orban, a anuntat ca dispozitiile legii impotriva homosexualitatii, care a iscat controverse inclusiv la nivel european, se vor aplica in vecinatatea bisericilor si a scolilor. „Legea impotriva pedofiliei” a fost adoptata in iunie si a fost menita inițial sa intareasca sanctiunile pentru abuzuri impotriva copiilor, dar i-au fost adaugate amendamente […] The post Viktor Orban nu se lasa! Noua decizie pe legea anti-LGBT va scoate UE din minti! first appeared on Ziarul National .