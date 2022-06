Stiri pe aceeasi tema

Comisia Europeana va flexibiliza proiectul de interzicere a importurilor de petrol din Rusia, iar embargoul nu va mai fi general, astfel incat toate natiunile din cadrul Uniunii Europene, inclusiv Ungaria, sa accepte planul noilor sanctiuni impotriva Moscovei, afirma oficiali de la Bruxelles.

Ungaria este gata ca intotdeauna sa ia parte la eforturile ant-irazboi ale Uniunii Europene, dar nu isi va risca securitatea energetica, i-a spus premierul ungar Viktor Orban, intr-o convorbire telefonica avuta vineri, omologului sau britanic Boris Johnson.

Papa Francisc a explicat ca a discutat cu patriarhul Kirill al Moscovei, cel care i-a enumerat de pe o foaie toate justificarile Rusiei pentru razboiul din Ucraina. Papa i-a transmis ca inalții prelați trebuie sa raspandeasca cuvantul lui Iisus, nu sa fie "baiatul de altar al lui Putin".

Papa Francisc și-a suspendat planurile de a se intalni cu șeful Bisericii Ortodoxe Ruse, aliat de lunga durata al președintelui Vladimir Putin, potrivit ziarului argentinian La Nacion, citat de Sky News.

Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat joi, la Cluj, ca formatiunea sa va intari relatiile cu FIDESZ, partidul care a castigat alegerile in Ungaria, si ca doreste si o evolutie mai accentuata a relatiilor romano-maghiare.

Ungaria s-a declarat pregatita sa plateasca gazele naturale rusesti in ruble, daca este nevoie, o pozitie contrara Uniunii Europene (UE), care a refuzataceasta cerere a Moscovei, relateaza AFP.

Ungaria a anuntat miercuri ca este pregatita sa plateasca in ruble pentru gazele rusesti, in dezacord cu UE, care a cautat un front unit in opozitia fata de cerintele Moscovei, transmite Reuters, anunța Agerpres.

Partidul Fidesz (dreapta), al premierului in functie Viktor Orban, s-a clasat pe primul loc in scrutinul parlamentar din Ungaria, cu peste 53% din voturi, liderul de la Budapesta salutand o victorie electorala "uriasa", "vizibila de la Bruxelles".